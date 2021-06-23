بعد غرق شاب .. أهالي عزبة شاهين بالشرقية يطالبون بإقامة سور للترع المبطنة

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خيّم الحزن الشديد على أهالي عزبة شاهين حماد بمدينة بلبيس بعد وفاة شاب عشريني، قبل زفافه بأيام معدودة، غرقًا في مياه ترعة المكاسر المبطنة والمارة وسط القرية، وطالب أهالي البلدة المسئولين بسرعة إقامة حائط ساند على جانبي الترعة خاصة في المسافة المارة بالحيز السكني، حفاظا على أرواحهم وأرواح أطفالهم من الغرق.

يقول الحاج على محمد، أحد أهالي القرية، إن مشروع تبطين الترعة جاء ضمن المشروعات القومية التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها، مؤكدا أن هناك ارتياح شديد بين أهالي القرية عقب إقامة ذلك المشروع، والذي ساهم كثيرا في نظافة الترعة ورفع الأذى والأمراض الناتجة عن تراكم القمامة والمخلفات، إلا أنه في ظل إقامة ذلك المشروع دون وجود حائط ساند الأمر الذي يعرض حياة أبناء القرية وأطفالها للخطر، خاصة وأن منسوب الطريق مرتفع عن الترعة دون إقامة حماية للمارة أو الأهالي المقيمين على جانبي الترعة، مقدما الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع من خلال إقامة مشروعات خدمية وتنموية، ليس في القرية فحسب ولكن في جميع قري ومدن الجمهورية، مطالبا بضرورة إقامة حائط ساند على جانبي الترعة المبطنة حفاظا على صحة وسلامة الأهالي.

وأضاف حمادة أبوقورة من الأهالي أن القرية شهدت حالات غرق، كان آخرها الجمعة الماضي وهو حادث مأساوي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر غرقا في مياه الترعة المارة وسط الكتلة السكنية، ويدعي السيد محمد السيد، ويعول أسرة من ٥ أفراد وذلك بعد وفاة والده منذ عام تقريبا، ويعاني أشقائه من مرض وراثي وهو الشلل الرعاش، وكان الشاب الفقيد هو من يقوم برعايتهم ويعمل جاهدا للإنفاق على تكاليف علاجهم الباهظة الثمن، مطالبا المسئولين بسرعة إيجاد حل لحماية أبناء القرية وأطفالها من التعرض للغرق في ظل عدم وجود أية نوادي بالقرية، وبالتالي يلجأ الأطفال للعب واللهو على جانبي الترعة الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

فيما أكدت هويدا السيد، عمة الشاب المتوفي، أنه كان عائدا من قطعة أرض استأجرها لزراعتها هو ووالدته، ليقتات منها هو وأسرته المكونة من خمسة أفراد، وأثناء قيامه بغسل يديه انزلقت قدماه ولم يستطع الخروج من الترعة، وتم استخراج جثمانه بصعوبة بالغة بعد مرور حوالي ساعة تقريبا، لافتة إلى أن الشاب الفقيد كان أخا لأربعة أبناء من بينهم أشقاء يعانون من المرض، وهو من كان يقوم على رعايتهم والإنفاق عليهم في ظل تكاليف علاجهم الباهظة الثمن، وأنه كان يستعد لإتمام حفل زفافه بعد عيد الأضحي المبارك، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك وأصبحت الأسرة دون عائل فمن يقوم على رعايتها بعد وفاته، في ظل عدم وجود مصدر رزق أخر أو معاش يعينهم على تحمل الأعباء المعيشية الصعبة وتكاليف العلاج.

وأشار وائل عبدالباري شاهين أحد الأهالي أن الترعة المبطنة تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، في ظل عدم وجود حائط ساند خاصة وأنها مارة وسط الكتلة السكنية بقرية عرب تل الجراد وعزب أبوسليم وأبوبلطة، وشاهين حماد والباجور وكفر حفنا، علما بأن هناك عدد من المدارس المتواجدة بتلك القري الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الطلاب، لافتا إلى أنه أثناء إقامة المشروع تسبب القائمين عليه في إتلاف لأعمدة إنارة على جانبي الطريق، ناهيك عن تعرض خط صرف صحى بالقرية أقامه الأهالي بالجهود الذاتية للتلف، وعند مخاطبة المسئولين بالمحليات أجابوا بأن من أتلف شيئا عليه بإصلاحه، في حين أن أهالي القرية لم يعدوا قادرين على تكاليف كل تلك الإصلاحات.