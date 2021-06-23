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أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة

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أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة أبو الغيط: يجب ألا يكون في ليبيا سوى سلاح الجيش والشرطة

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العالم لجامعة الدول العربية، إنه لا يجب أن يكون في ليبيا سوى سلاح واحد هو سلاح الدولة الليبية ومؤسساتها، من جيش وشرطة ولا يجب أن تكون هناك شرعية سوى تلك التي يمنحها الليبيون بإرادتهم الحرة في الانتخابات في ديسمبر القادم، جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر برلين، في حضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وأعرب أبوالغيط عن شكره للحكومة الألمانية على استضافة النسخة الثانية من المؤتمر الذي أطلق قبل عام ونصف مساراً سياسياً لإخراج ليبيا من نفق مُظلم ظلت حبيسة بداخله لسنوات، حتى كاد الليبيون يفقدون الأمل في إمكانية رؤية الضوء في آخر النفق.

وأضاف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية تُساعد وتدعم وتقترح الحلول، وتواكب الليبيين في كافة المحطات، ولكن الليبيين أنفسهم هم من يقودون العملية السياسية ويُحددون وِجهتها ويتحملون المسئولية عن مخرجاتها.

وأكد أن مؤتمر برلين يطرح مسألتين مترابطتين أشد الارتباط، الأولى هي الالتزام بعقد الانتخابات البرلمانية في موعدها والثانية هي إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، جنباً إلى جنب مع تفكيك وتسريح الميلشيات المسلحة تحقيقاً لمبدأ أساسي لا يترسخ الاستقرار في غيابه، وهو عدم منازعة السلطة المركزية احتكارها الشرعي للسلاح.

وشدد ابوالغيط على ضرورة البدء في عملية إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة على نحو عاجل باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف في نوفمبر من العام الماضي.

وتابع: لقد كان المأمول أن تنتهي عملية انسحاب الوجود العسكري الأجنبي خلال 3أشهر، ولكن ذلك لم يحدث، بل لم تبدأ هذه العملية إلى اليوم.. وهو ما يُمثل ثغرة واضحة في المسار الليبي لابد من الانتباه إليها والعمل على تجاوزها، خاصة وأن القرار الصادر في مارس الماضي عن مجلس الجامعة العربية، والمعبر عن الإرادة الجماعية للدول العربية، قد أشار بوضوح إلى إخراج القوات الأجنبية باعتباره السبيل إلى «تمكين السلطة التنفيذية الجديدة من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المقررة في مواعيدها المتفق عليها، مؤكدا أن الجامعة العربية تعتبر هذا الأمر ضرورة لإحلال سلامٍ مستدام وشامل في ليبيا.

وأضاف هناك مؤشراتٌ إيجابية تستحق الاحتفاء مثل فتح الطريق الساحلي قبل أيام بين الشرق والغرب، معربا أن يصل القادة الليبيون إلى التوافق المطلوب في أقرب الآجال.

المصرى اليوم

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