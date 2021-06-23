بدء إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ أبو العينين شعيشع

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انطلقت مساء الأربعاء مراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لرحيل القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، والذى يُعد آخر جيل عمالقة قُراء القرآن الكريم، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ.

وتوافد العشرات من مُحبى «شعيشع» على منزل نجل شقيقه الحاج مصطفى أحمد شعيشع، في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس القارئ الراحل، للمُشاركة في إحياء ذكراه العاشرة.

ومن المُقرر، أن يتم خلال إحياء ذكرى وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع، قراءة آيات من الذكر الحكيم، والتحدث عن حياة القارئ الراحل الذي طاف الأرض، وملأ الدنيا قرآناً، وأيضاً ذكر مناقبه ومآثره، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والصحفيين والإعلاميين.

وتحل اليوم الأربعاء 23 يونيو، الذكرى العاشرة على رحيل آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011م، بعد صراع طويل مع المرض، عن عُمر يُناهز 89 عاماً.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه الأهالى في مسقط رأسه بمدينة بيلا، صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.

أبو العينين شعيشع

أبو العينين شعيشع