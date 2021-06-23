إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الساحل الشمالى

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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتهم الخاصة على طريق الساحل الشمالى، أثناء رحلتهم إلى مطروح. وتلقت إسعاف مطروح بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام قرية بالساحل الشمالى.

تحركت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى لتلقى العلاج وهم، عبدالرحمن أحمد السيد، ٣٠ سنة، وحمزة عبدالرحمن السيد، ٣ سنوات، وفاطمة على محمد، ٥٤ سنة، ووليد عبدالرحمن السيد، سنة، وجنا أحمد السيد، ٣ سنوات، وأحمد السيد رفعت، ٢٢ سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة يعانون من كدمات وسحجات بالجسم وجاري إجراء الإسعافات اللازمة بالمستشفى.