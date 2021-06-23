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بشرى سارة للإسماعيلي بشأن عبد الرحمن مجدي

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بشرى سارة للإسماعيلي بشأن عبد الرحمن مجدي بشرى سارة للإسماعيلي بشأن عبد الرحمن مجدي

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، بشرى سارة قبل مواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد تماثل عبد الرحمن مجدي، جناح الفريق للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وسوف يشارك عبد الرحمن مجدي، في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.

المصرى اليوم

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