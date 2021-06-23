«يجسد الاستعمار والعنصرية».. نيويورك تصوت بالإجماع على إزالة تمثال لثيودور روزفلت

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تقرر إزالة تمثال بارز للرئيس الأمريكي الأسبق، تيودور روزفلت، من مدخل متحف التاريخ الطبيعي، بعد سنوات من النقد اللاذع لأنه يجسد ما وصف بـ«القهر الاستعماري» و«التمييز العنصري».

وأجرت لجنة التصميم العامة بمدينة نيويورك تصويتا انتهى بالإجماع على ضرورة نقل التمثل من ذلك الموضع، الذي يجسد الرئيس ممتطيا صهوة جواد بينما يقف بجانبي التمثال رجل أمريكي من السكان الأصليين وآخر إفريقي وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وظل التمثال البروني رابضا في مدخل المتحف منذ عام 1940، في حين تقرر أن ينصب من جديد في معهد ثقافي يجري تكريسه لحياة وتراث روزفلت.

وصارت الاعتراضات على التمثال في السنوات الأخيرة الماضية، خاصة بعد مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي الذي ينتمي إلى أصول إفريقية، مما أجج موجة احتجاج عبر الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية ممارسات عنصرية.

واقترح مسؤولو المتحف في يونيو 2020 إزالة التمثال من مدخل المتحف الذي تمتلكه المدينة، وهو ما أيده العمدة بيل بلاسيو قائلا إنه تمثال مثير للأزمات.

في حين قال أحد مسؤولي قسم المتنزهات بمدينة نيويورك، سام بيدرمان في الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي للتصويت على نقل التمثال من مكانه، إنه على الرغم من أن ذلك التمثال لم ينصب بسوء قصد، إلا أن تكوينه يدعم إطارا تفصيليا للاستعمار والعنصرية.

ثيودور روزفلت هو سياسي ومؤلف ومستكشف وجندي وعالم طبيعة ومصلح أمريكي، شغل منصب الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1901 إلى 1909.