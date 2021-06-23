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شكر يجمع المستفيدين

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رغم العقوبات.. شرائح الاتصالات المجهولة تعود إلى السوق

رصدت «الوطن» عددا من الباعة المتجولين، من جنسيات وافدة، في سوق «البطحاء»، يبيعون شرائح مجهولة الهوية لشركات الاتصالات المرخصة في...

4cdb26013b.jpgالرياض: الوطن
e284ba7c12.jpg13 ذو القعدة 1442 هـ

فتح القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ....

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان

يباشر مدني أبها حريقا اندلع في موقع بمتنزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات. وقالت مصادر لـ"الوطن" إن تتم الآن مباشرة...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة وينبع الأعلى حرارة في المملكة

سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

طقس شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية ومكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ
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دراسة توحيد المسارين بحزام أبها

تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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