شكر يجمع المستفيدين
رصدت «الوطن» عددا من الباعة المتجولين، من جنسيات وافدة، في سوق «البطحاء»، يبيعون شرائح مجهولة الهوية لشركات الاتصالات المرخصة في...
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ....
يباشر مدني أبها حريقا اندلع في موقع بمتنزه الأمير سلطان بمركز الشعف، دون وقوع إصابات. وقالت مصادر لـ"الوطن" إن تتم الآن مباشرة...
سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة...
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة...
تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة...