إثيوبيا: مقتل 43 شخصا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت إقليم تيجراي

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قتل 43 شخصا على الأقل الثلاثاء جراء غارة جوية استهدفت بلدة توجوجا في إقليم تيجراي الإثيوبي، وفق ما أكده مسؤول طبي لوكالة رويترز الأربعاء. وقد أشار إلى أن جنودا من الجيش الإثيوبي منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

أعلن مسؤول بالقطاع الطبي لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم تيغراي بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأكد المسؤول الطبي نقلا عن شهود وأول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن 43 على الأقل قتلوا جراء الغارة.

ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أداني على هذه الواقعة، مكتفيا بالقول إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع وإن القوات لا تستهدف المدنيين. كما لم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء آبي أحمد ولا رئيس الفريق الحكومي المعني بتيغراي على طلبات بالحصول على تعقيب على الواقعة.

وبحسب شهود محليين لوكالة رويترز، فإن الضربة أصابت سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء. وأضافت: «لم نر الطائرة لكن سمعناها، عندما وقع الانفجار فر الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين».