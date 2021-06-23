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صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال صحة الشرقية تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الوقائي ومراقب أول الإدارة الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية، وحسام الدين مصطفي، المشرف المركزي من وزارة الصحة على حملة شلل الأطفال بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، التي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال الفترة القادمة، وأكد وكيل الوزارة عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وكذلك متابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خطة العمل، لافتا إلى أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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