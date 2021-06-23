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"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء"

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استدعاء صاحب مساهمة مخطط "المجد"

أعلنت لجنة التصفيات العقارية "تصفية" أنها قررت خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي 16 يونيو 2021م، صرف مستحقات لمساهمين في 3 مساهمات عقارية، وتعيين محاسب قانوني، وحالتي استدعاء.

وتفصيلًا: قررت "تصفية" صرف مستحقات مالية لمساهمين في ثلاث مساهمات عقارية، هي مساهمة أرض العكيشية بمنطقة مكة المكرمة، ومساهمة حي الملك عبدالعزيز، ومساهمات النفيسي، وقررت تعيين محاسب قانوني في مساهمة مخطط الخضراء.

كما قررت "تصفية" استدعاء صاحب مساهمة مخطط المجد، واستدعاء أحد ممن انتقلت إليه عقارات في مساهمات عثمان بن حسن لمساءلته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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