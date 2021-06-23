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الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة لمدة 4 سنوات

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الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة لمدة 4 سنوات

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تمكن نادي الأهلي من الحصول على خدمات محمد محسن لاعب فريق للكرة لمدة 4 سنوات.

وصرح رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي عبر الموقع الرسمي قائلاً «التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني لفريق الطائرة بقيادة محمد مصيلحي».

فيما قال اللاعب «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي وأسعى إلى تقديم أداء متميز وتحقيق الألقاب مع الفريق».

وأكد محمد محسن أنه فضل الانضمام إلى المارد الأحمر رغم امتلاكه العديد من عروض الاحتراف من الدوريات الأوروبية.

يذكر أن فريق الأهلي حقق لقب الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد.

المصرى اليوم

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