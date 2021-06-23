وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط)

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل جامعة أسيوط ودمياط التابعتين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التابع لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة القومية لمياه الشرب التابعة لوزراة الإسكان والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- أسم الوظيفة أمين كلية التجارة

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

التوجيه العام الفنى والادارى على العاملين بالكلية والإدارات التابعة له

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

​أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن ابرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

اقتراحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

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2- أسم الوظيفة مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمنا قدراته العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن ابرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

اقتراحاته لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

===========

3- أسم الوظيفة مدير عام القضايا والتنفيذ والحجز الإداري

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على أعمال القضايا والتظلمات والحجز الادارى

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف

و انقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض- ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمناً قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريري تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

إقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير​

==========

4- أسم الوظيفة مدير عام العقـود

جهة العمل جامعة أسيوط – قسم التعليـــم

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

الاشراف على أعمال العقود والاتفاقيات بين الجامعة والأطراف الخارجية

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض- ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ إنتهاء التقدم 07/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية – جامعة أسيوط

المستندات المطلوبة

أصل وسبعة نسخ من الأوراق التالية :

بيان حالة وظيفية متضمناً قدراته العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريري تقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

إقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير ​

===========

5- أسم الوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

جهة العمل جامعة دمياط

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تمثل هذه الوظيفة قمة الإدارة العامة للإدارة القانونية بجامعة دمياط وذلك بالتخطيط والإشراف والتفتيش والتوجيه والتنسيق لكافة الأعمال المتعلقة بالإدارة القانونية​

المهارات الأساسية

​إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل بمجموعة وظائف القانون

القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيــد أمام محكمــة الإستئنـــاف وإنقضاء خمسة عشر سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق من الجامعات المصرية أو ما يعادله

تاريخ إنتهاء التقدم 22/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة

الإدارة العامة لجامعة دمياط ــ دمياط الجديدة ــ الحي الرابع مساكن السبعين عمارة رقم (90)

ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو ترد قبل أو بعد ميعاد التقدم المحدد​

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية للمتقدم بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومي​

القدرات العلمية

ـــ الحصول على مؤهل أعلى ـــ إجادة لغات أجنبية

ـــ المعرفة الجيدة للحاسب الآلي ـــ الإشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

التاريخ الوظيفي ويشمل

ـــ آخر تقريرين لتقويم الأداء ــ الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية

ـــ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية .

المقترح التطويري

ـــ طبقاً للنموذج الوارد من الوزارة الموجود بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على أن يتضمن الإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها

السمات الشخصية وتشمل

ـــ مهارات القيادة وإتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات

ـــ مهارات الإتصال والإقناع والعرض والتقديم

البرامج التدريبية وتشمل

ـــ البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة

العلاوات التشجيعية

الجزاءات

ـــ إن وجـــدت

ــ أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها كأنشطة عامة خارج العمل

ــ عدد (8) صور شخصية

ــ الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي ) .

ــ تقدم الطلبات بصفة شخصية ويحصل المتقدم على إيصال بالإستلام وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية​

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6- أسم الوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن

جهة العمل قطاع النقل البحري

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​تختص هذه الوظيفة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بالمحافظة على الأمن وحفظ أسرار الدولة والإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة لذلك

المهارات الأساسية

​إجتياز البرنامج التأهيلي للترقي لوظائف مديري العموم

المهارات الفنية

​قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 09/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات باسم السيد اللواء بحري/ رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر قطاع النقل البحري 4 شارع البطالسة – باب شرقي – الإسكندرية

المستندات المطلوبة

​بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخـــرى يرى المتقدم إضافتها )

بيان يوضح أبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت

بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والإبتكار والقيادة وإتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب

عدد 9 صور شخصية 4×6

صورة الرقم القومي

تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

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7- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل- وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية ) ووظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )



أسم الوظيفة: وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

المهارات الأساسية

إجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على إستخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

إجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الإلتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة إختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في«24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة»

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون» وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​​

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8- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل- اسم الوظيفة وظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على استخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الالتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل​

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 23

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في«24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس- مصر الجديدة- القاهرة​

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون» وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​

- الاعلان الوظيفي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -

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9- اسم الوظيفة رئيس الإدارة المالية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية

جهة العمل الهيئة القومية لمياه الشرب

نوع الوظيفة إدارية عليا

اسم الوزارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويعمل شاغلها تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة ويختص شاغلها بالإشراف على إعداد الخطة المالية والإدارية بالهيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم الاستشارات المالية والإدارية والتنظيمية في هذه الشؤون وتقييم النتائج التي تم تحقيقها والإشراف عليها واصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل وظبط الرقابة على تنفيذها واقتراح الأهداف والسياسات والخطط العامة ومشروع اللوائح والقرارات المنظمة للعمل والمنفذه للاختصاصات والتوجيه العام لوضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للهيئة والتاكد من تطبيق المعايير الموضوعية التي تضمن جودة بيئة العمل ومستوى عال من الثقافة المؤسسية الإيجابية

المهارات الأساسية

اجتياز الدورات التدريبية االلازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وفقا لإحكام القانون ولائحته التنفيذية

​

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

تاريخ انتهاء التقدم 27/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثالث عشـر بمقـر الهيئة الكـائن «96 ش احمد عرابي – المهندسين / الجيزة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

صورة المؤهل الدراسي / صورة شهاده ميلاد / صورة بطاقة الرقم القومي ( ساريه )

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها ( اصل وثلاث صور )

مقترحات تطوير الجهة للوظيفة ( اصل وثلاث صور )

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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10- اسم الوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

جهة العمل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة البترول والثروة المعدنية

الوصف العام للوظيفة

​تقع الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للإدارة القانونية التابعة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة

المهارات الأساسية

​القدرة الفائقة على التعامل مع الحاسب الالى والوسائل الالكترونية المختلفة

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة العمل

المهارات الفنية

​القدرة الفائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد اما محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاكاة مع القيد اما محكمة النقض.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

تاريخ انتهاء التقدم 16/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات مستوفاة كافة المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية باسم السيد الجيولوجي/ رئيس مجلس الإدارة. ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد أو بالبريد

3 صلاح سالم – العباسية – القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان الحالة الوظيفية

بيان الإنجازات والاسهامات

عدد 7 صور

المشروع التطويرى للادارة

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