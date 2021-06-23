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كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا

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كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا

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تواصل كليات جامعة كفرالشيخ امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من المستجد طبقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعة.

وعقدت الامتحانات، اليوم الأربعاء، في 16 كلية وهي كليات الزراعة والتجارة والتربية النوعية والتربية والهندسة والصيدلة والآداب والتربية الرياضية والعلوم والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري وطب الفم والأسنان والحاسبات والمعلومات والألسن والثروة السمكية.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في مختلف الكليات والمعاهد والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية مشكلات أو معوقات نتيجة لتنفيذ خطة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة.

وأضاف د. دسوقي بأنه وجه عمداء الكليات بضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات وإجراء عمليات التطهير يوميًا في الأماكن التي تجرى بها الامتحانات كافة وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى إعداد لجان خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم وتسخير إمكانيات الجامعة لتوفير كافة الخدمات الممكنة للطلاب.

المصرى اليوم

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