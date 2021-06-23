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منتخب للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب

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منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب منتخب للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب

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تغلب منتخب للشباب على نظيرة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في المسابقة العربية.


وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد الرحمن رشدان من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني ليحقق المصري الفوز .

بهذا الفوز يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الجزائر في الوصافة بـ3 نقاط، ويليهما منتخبي موريتانيا والنيجر..

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المصرى اليوم

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