محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة»

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، محاور وتفاصيل الخطة التي وجه بإعدادها أثناء اللقاء التشاروي الذي عقد مرخراً، للإعلان عن البيان الإعلامي المشترك بشأن مواصلة الجهود الحملة القومية «احميها من الختان» التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، ومحور العمل العام بالمجلس الاستشاري للشباب، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري للشباب.



وجه المحافظ بضرورة تتكامل الجهود التوعوية التي يتم تنفيذها تحت مظلة المبادرة التي تنفذها اللجنة الوطنية والمجلس القومي للمرأة وكذا مبادرة «الأسرة أمن قومي»، مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تطوير الريف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مطالبا بأن يتم البدء بقرى حياة كريمة، التي أوضحت بخصوص ذلك الشأن مقرر فرع المجلس، مؤكد البدء بقريتى الرياض بمركز ناصر، والبرانقة بمركز ببا، تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

كما شدد المحافظ على أهمية تنفيذ أهداف الخطة ومن خلال إطار زمنى محدد للتنفيذ وتوزيع مهام وتكليفات الجهات الشريكة والمعاونة في تنفيذ الخطة من الصحة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتضامن والجامعة والشباب، مشيرا إلى أهمية تحديد الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق المستهدف من الحملة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل للوصول للأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مؤكدا أهمية الوصول إلى تغيير سلوك لدى الجمهور بما يشجع على الاقتناع بأن الختان يعتبر جريمة في حق الأنثى، ولضمان الحفاظ على حقوق المرأة التي تحظى باهتمام من القيادة السياسية.

من جانبها استعرضت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة عناصر ومكونات الخطة، التي تشمل مجموعة من الأهداف المرحلية منها:تعزيز قدرات الجهات الشريكة فيما يتعلق بالحملة من خلال رفع قدرات تلك الجهات، وتعريف المجتمع بأبعاد القضية ورفع الوعي بمدى أهمية مجابهة تلك الظاهرة سعيا للقضاء عليها، مشيرة إلى أنه الخطة تشتمل على حزمة من الأنشة والفعاليات والتي قد بدأت باللقاء التشاوري لإطلاق الحملة والتي يليها تكوين لجنة تنسيقية على مستوى المحافظة للمبادرة تنبثق عنها لجان تنفيذية فرعية بكل قرية من القرى المستهدف. بالإضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية بتلك القرى بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والقيادات الطبيعية، وتدريب المشاركين في المبادرة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوع، بجانب إعداد فيديو تعريفي للمبادرة يشارك فيها الشخصيات القيادية والنائبات وتنظيم ندوات إعلامية لتغطية فعاليات وأنشطة المبادرة، بالإضافة إلى مشاركة الأوقاف في التوعية من خلال تقديم أسئلة وإجابات «عن القضايا الجدلية مثل الختان والزواج المبكر وعمل المرأة والتحرش»، يتم نشرها على الصفحة الرسمية والموقع الإليكتروني للمحافظة.

كما تتضمن فعاليات الخطة تنظيم معسكرات للشباب لزيادة وعي الشباب في المجتمعات المستهدفة،وعرض محتوى إعلامي بمراكز الشباب وبيوت الثقافة وتقديم نماذج محاكاة لعرض تجارب إيجابية وسلبية،مع تكثيف القوافل الطبية والسكانية لرفع الوعي بتلك القضايا والظواهر المجتمعية بمشاركة رجال الدين والأطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إضافة إلى جلسات إدماج رجال بالقرى المستهدفة يتم فيها طرح قضايا العنف ضد المرأة، وجلسات تمكين اجتماعي للسيدات وحلقات توعية بأندية الفتيات، وتنظيم ندوات لطلاب المدارس والجامعة، علاوة على طبع وتوزيع منشورات ورقية ولافتات توعوية على كافة أطياف المجتمع واستخدام الشاشات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وعمل مسرحيات وأفلام قصيرة للتوعية بخطورة الظاهرة وأساليب مواجهتها والتصدى لها، وعقد ندوات لتوعية الميسرات بدور الحضانة، ولقاءات بالجامعات ومراكز الشباب بالشق القانوني للعنف ضد المرأة.

وأكد أحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري للشباب، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم وضع خطة عمل يقوم بتنفيذها بعض شباب المجلس بمحور العمل العام، للدفع بجهود وبرامج المبادرة التي تستهدف مناهضة ختان الإناث باعتباره قضية مجتمعية هامة، تتطلب المشاركة الفاعلة من كل الجهات والأطراف المعنية أو ذات الصلة.