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محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022

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محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع«240»درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2022/2021،، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وبحسب بيان، الأربعاء، تحدد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2021 /2022 بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألفا و181 طالبًا وطالبة، بإجمالي عدد فصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع 46 طالبًا وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729، وإجمالي الناجحين 31 ألفا و886 طالبًا وطالبة.

المصرى اليوم

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