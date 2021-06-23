الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور)

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شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، في اجتماع مجلس كلية الإعلام كونه عضوا بمجلس الكلية، لمناقشة عددًا من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، حيث ترأس الاجتماع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهره وبحضور قيادات كلية الإعلام.

وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن شكل الإعلام تغير وأصبح إعلام متخصص في مجالات عديدة، كما يشهد مجالات الإعلام تطورا مذهلا يحتم علينا أن نحدث نقلة نوعية في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجيا طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية ومواصلة تطوير منظومة العملية التعليمية بكلية الإعلام تجعل الأجيال القادمة قادره على مواكبة التحولات التي تحدث في صناعة الإعلام.

ووجه زين التحية والتقدير للدكتور محمد الخشت على ما يبذله من جهد في تطوير جامعه القاهرة وما حدث من نقله النوعية في كلية الإعلام معربًا عن سعادته بوجوده في كلية الإعلام وسط زملاؤه.

وأهدى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهره رئيس الهيئة الوطنية للإعلام درع جامعة القاهره تكريمًا له.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن استوديوهات كلية الإعلام شهدت تطورًا في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجية طبقًا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وثورة الاتصال، ويساهم في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وأكد «الخشت» أن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، ويساهم في بناء الدولة الوطنية، مشيرًا إلى الدور الحيوي والمميز الذي تلعبه وسائل الإعلام في كافة المجتمعات، وتزايد أهميتها وقيمتها في العصر الحالي، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية على نطاق واسع.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام إن الإعلام الأكاديمي يتجاوب مع التطورات المعاصرة التي يشهدها الإعلام، وأن تطور تكنولوجيا الاتصال ينعكس على المناهج التعليمية، لافتة إلى أن الكلية تحرص على التطوير المستمر بما يتوافق مع التحولات التي تحدث في صناعة الإعلام.

كان الدكتور الخشت قد افتتح الطابق الجديد بالكلية، والذي يضم قاعات دراسية تضم شاشات تفاعلية، ومقار للبرامج والتخصصات الجديدة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معامل كمبيوتر، ووحدة للتعليم الإلكتروني وتزويدها بأحدث الإمكانات الفنية بما يساهم في رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة جامعة القاهرة الذكية، وإجراء الامتحانات وتصحيحها إلكترونيًا.

الخشت يهدي ئيس الهيئة الوطنية للإعلام درع جامعة القاهره تكريما له

الخشت يهدي ئيس الهيئة الوطنية للإعلام درع جامعة القاهره تكريما له