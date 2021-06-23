«ملابس» فى «الطريق».. أهالى يلقون بملابسهم المستعملة للمحتاجين فى «الشوارع».. ومخاوف من انتشار العدوى

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مع أواخر شهر رمضان الماضى ظهرت مبادرة من عدد من الأهالى بأحياء شعبية للتبرع بما لديهم من ملابس مستعملة زائدة عن احتياجاتهم للغير، لكن التبرع فى تلك المرة اتخذ شكلا يحمل خطرا أكثر من كونه مبادرة خيرية، حيث كان يلقى الأهالى بالملابس إلى جانب أسوار المساجد والجمعيات الخيرية، كى يأتى من بعدهم المحتاجون لفرز ما يناسبهم.

إلقاء الملابس فى الشارع ليُعاد فرزها دون أن تكون تعرضت لغسيل أو تعقيم مسبق يجعلها مجالا لنقل الأمراض وانتشار العدوى، بحسب ما أكده الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، حيث وصفها بالملابس مجهولة المصدر، التى قد تحمل حشرات مثل الجرب أو القمل، أو فطريات مثل التينيا، وجميعها قابلة للعدوى.

ورغم أهمية المبادرة من الأهالى، لكونهم فى الغالب بسطاء ويسعون لفعل الخير، إلا أنهم كان من الأجدر بهم تسليم ما لديهم من ملابس باليد لمسؤولين عن تلك المساجد أو الجمعيات الخيرية، لأن تلك الملابس لابد أن تخضع للغسيل والغلى والكى والتعبئة قبل إعادة توزيعها للغير، حتى لا يتحول العمل الخيرى لمجال لأذى الغير.

وقال «الناظر» إن الإجراءات السابقة كافية للقضاء على أى عدوى فى الملابس، والتى لا تتحمل التعرض للماء والصابون والماء المغلى، خاصة إذا كان من بينها ملابس أطفال وقد تكون تحمل باقى فضلات منهم، وتحمل طفيليات، وحتى بعد تنظيف الملابس لابد من وضعها فى أكياس لضمان عدم ملامسة الأيدى للملابس مرة أخرى إلا لمن سيقوم باستعمالها.

ملابس فى الطريق ومخاوف من انتشار العدوى

وأشارت الدكتورة وداد زهير، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العينى، إلى أن إلقاء الملابس على الأرض فى أجواء بها وباء مثل كورونا أمر فى منتهى الخطورة، خاصة أن تلك الملابس قد تكون تحمل عدوى من أناس مصابين، وقد يكون بينهم المصابون دون علم بالإصابة.

وتابعت: «إذا كان هناك رغبة من الأهالى فى التبرع فعليهم تسليمها بشكل آمن، وحتى من يقوم باستلام تلك الملابس من أصحابها لابد أن يكون ذاته لديه احتياطات بارتداء الجوارب وزى خارجى غير ملابسه الشخصية، لحين تأمين غسلها وتنظيفها».

وقالت إن هناك عشرات الجمعيات التى ترحب باستقبال تلك التبرعات، وبالتالى لا يوجد مبرر لإلقاء الملابس فى الشارع بما يعرض كل من يتعامل معها للخطر، وتابعت: «تأتى لنا حالات مرضية بأمراض جلدية وننصح المريض بضرورة غلى ملابسه وتعريضها للشمس قبل إعادة ارتدائها من جديد، بما يساعد فى مثوله للشفاء، فما بالنا بمن يكون مريضا بأى من الأمراض الجلدية، ويذهب ليلقى بملابسه فى الشارع كى يأتى من يبعده ويبحث فيها عما يناسبه، دون تنظيف جيد».

ملابس فى الطريق ومخاوف من انتشار العدوى

وحذرت من حشرة الجرب بسبب انتشار مثل تلك الظاهرة، والتينيا والقوباء، مضيفة: «مع قدوم فصل الشتاء قد تنتشر أمراض بالرأس فى حالة تداول طواقى مستعملة دون غسيل بين الأهالى، وهو ما نسعى لنشر الوعى به دائما بين الأهالى، خاصة من يعتمدون على شراء ملابسهم من محال البالة، وخاصة المستوردة التى تظل حبيسة السفن والشحن لفترات».

وشدد الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، على أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن ينفقوا مما رزقهم من خيرات، وأن يسارعوا فى ذلك ليدخروا الثواب عند الله، دون أن يتيمموا الخبيث منه، وبالتالى فإن الإنفاق مطلوب من العباد أن يخرجوا من أحسن ما لديهم، وألا يعتمدوا فى الإنفاق على الردىء أو الخبيث لديهم، لما فى الصدقة من إدخال السرور على الفقراء وإسعادهم، ولذلك تعد من أحسن الأعمال.

وأضاف: «أناشد الأهالى الراغبين فى التبرع بعدم إلقاء الملابس على أبواب المساجد والجمعيات الخيرية أو فى الطرقات، لكونه مشهدا لا يليق بأهل الخير، كما أنه يضر بالمحتاج، الذى ربما يصاب بمرض من الأمراض بسبب هذا الإهمال وعدم الرعاية، وعليهم التبرع بالملابس السليمة غير المهلهلة التى لا تصلح للاستخدام، وأن تخرج من ديارهم مغسولة وعلى درجة عالية من النظافة والكى، وأن توضع فى أكياس، وأن تسلم لمن هم معنيون بتوصيلها للمحتاج، دون ضرر أو إهانة له».