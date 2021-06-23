الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة

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تعتبر منطقة جنوب شرق آسيا الموطن الأصلى لثمار الكيوى، حيث تنتشر فى عدة دول، أبرزها الصين ونيوزيلندا، ومنها إلى القارة الإفريقية، ثم أوروبا وتحديدا اليونان وكرواتيا وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وقبرص وفرنسا وروسيا ووصولا إلى الولايات المتحدة والبرازيل، قبل أن تشق طريقها إلى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

اشتهرت فاكهة الكيوى فى الماضى باسم عنب الثعلب الصينى، ذلك أن موطنها الأصلى شمالى الصين، قبل أن تجد طريقها إلى مختلف دول العالم.

ووجدت فاكهة الكيوى طريقها إلى نيوزيلندا مع المبشرين الأوائل، وأصبحت الآن الفاكهة الوطنية لهذا البلد الأوروبى جنوب غربى المحيط الهادى.

وتوجد حاليا نحو 36 سلالة من الكيوى، وجميع هذه السلالات عبارة عن نباتات معمرة تصل فى العمر إلى 30-40 سنة، وهى إما أشجار متسلقة أو زاحفة أو تزرع على دعامات، كما تزرع بالقرب من جدران المنازل لتتسلقها أو تستند إليها.

وتتميز فاكهة الكيوى من الخارج بجلدها البنى المغطى بالوبر خشنة الملمس بيضاوية الشكل، أمام من الداخل فهى مليئة باللب الأخضر الغنى بالماء، يتوسطه حبيبات سوداء صغيرة تضفى عليها مظهرا مميزا، بينما يصل طول أوراقها من 8-12سم وعرضها 6-7سم

أما من حيث القيمة الغذائية فهى تحتوى على 10% سكريات، و1% بروتين، إلى جانب أملاح معدنية منها البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، و80% من وزن الثمار ماء. كما تحتوى الثمرة على حوالى 150 ملجراما من فيتامين C وهذه النسبة تعادل أربعة أضعاف ما تحتويه ثمار الحمضيات، ولا يتفوق على ثمار الكيوى بمحتواه من هذا الفيتامين إلا ثمار الورد البرى الجبلى.

وتحتوى فاكهة الكيوى على كمية جيدة من الألياف الغذائية، كما تعد مصدرا غنيا بفيتامين C وفيتامين B5 والفولات وفيتامين E، كما كميات كبيرة من البوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى بكميات معتدلة.

وتعود القيمة الاقتصادية العالية للكيوى إلى أنها ثمرة تتدرج بالنضج حسب الأصناف وإمكانية تخزينها لفترة طويلة تتجاوز ستة أشهر على درجة حرارة 3 مئوية، إلى جانب تحملها لعمليات التعبئة والنقل دون تعرض الثمار لأى أضرار ميكانيكية والنكهة المميزة والمرغوبة لدى المستهلك وأسعاره الجيدة والإنتاجية العالية.

وبينما يفضل البعض إضافة فاكهة الكيوى إلى السلطات وبعض الوجبات الخفيفة، يفضل آخرون شرب عصيرها، فى حين يلجأ آخرون إلى طبخها أو شيها على النار فى بعض المجتمعات.