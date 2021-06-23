أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية»

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اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن القانون الذي تخطط بلاده بموجبه فرض قيود جديدة على حقوق المثليين «مخزية».

وقال أوربان في بيان إن تصريحات فون دير لاين تستند إلى معلومات «كاذبة»، مشيرا إلى أن «القانون الذي تم تبنيه مؤخرا يحمي حقوق الأطفال ويضمن حقوق الوالدين ولا ينطبق على حقوق التوجه الجنسي لمن هم فوق 18 عاما، لذلك فهو لا يحتوي على أي عناصر تمييزية».

وكان البرلمان المجري أقر في وقت سابق من الشهر الحالي قانونا يحظر على المثليين الظهور في المواد التعليمية أو البرامج التلفزيونية لمن هم دون 18 عاما.