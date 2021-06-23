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: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا

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كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا : لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا

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أكد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تفكر في إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في : «لا نفكر حتى في إمكانية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن تلقيه، هذا لن يقود إلى أي تطور، وسوف يستغرق وقتا ثمينا فقط».

وجاءت تصريحات وزير الخارجية بعد أن قال المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية في سيئول، يوم الاثنين، إنه يتطلع إلى «رد إيجابي قريبا» بشأن الحوار مع بيونغ يانغ، بحسب «رويترز».

وظل البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل مشكلة مستعصية على الحل بالنسبة لواشنطن، وفي محاولة لتغيير هذا الوضع، أجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة لسياستها وقالت إنها سوف تبحث عن طرق «محسوبة وعملية» لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن سلاحها النووي.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيان، إن الولايات المتحدة تفسر على ما يبدو إشارات من كوريا الشمالية بـ «طريقة خاطئة».

المصرى اليوم

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