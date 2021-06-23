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لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد»

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لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد»

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الترابط بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والمبادرة الصينية «حزام واحد- طريق واحد»، قد أحرز تقدما كبيرا مؤخرا.

وذكر لافروف، أن الصين تنفذ بنجاح مشروعا واسع النطاق يحمل اسم «حزام واحد- طريق واحد»، يهدف إلى تعزيز التوافق والتواصل بين مواقع البنية التحتية وضمان النمو المستقر. ونوه بأنه يتم تنفيذ عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشكل فعال.

وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في مؤتمر عبر الفيديو رفيع المستوى حول التعاون الدولي «حزام واحد- طريق واحد» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: «يسرني التأكيد أننا قد أحرزنا مؤخرا تقدما كبيرا في الجمع بين خطط تطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومشروع»حزام واحد- طريق واحد«.

وأشار لافروف، إلى استمرار تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين.

المصرى اليوم

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