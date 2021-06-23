محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، لاستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد، وجهود الأطقم الطبية في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس المستجد، خاصة تطعيم المعلمين والمشرفين خلال سير الامتحانات، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعميد كلية الطب ونقيب الأطباء وهيئة الإسعاف، والطب الوقائى .

فى مستهل الاجتماع، ناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع، ومعدلات تلقى المواطنين للقاح المضاد للفيروس .

وبعث محافظ بورسعيد رسالة طمأنينة للمواطنين تؤكد على استقرار الأوضاع حاليا مقارنة بالفترة السابقة وذلك من خلال رصد انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات مؤخرا، مشددا على أهمية تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين لمواجهة أي تداعيات للفيروس المستجد .

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتطعيم معلمى ومشرفى الثانوى العام قبل انطلاق الامتحانات، وايضا تنفيذ خطة مرور على كافة المطاعم والكافتيريات والفنادق تبدأ بحى الشرق نظرا لأقبال موسم عيد الأضحى والأجازات الصيفية، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية .

كما تأكد المحافظ من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلى والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية. وأوضح ضرورة وعى المواطن والاستمرار في ارتداء الكمامات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى .

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويسطرون ملحمة رائعة في تاريخ الطب، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين في المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة، متنميا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أي سوء.