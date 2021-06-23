أخبار عاجلة

التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا -
ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق -
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة -
محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية -
«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية -
تباين آراء طلاب الثانوية «أدبى» في القليوبية حول اللغة العربية -
محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه -
نجيب محفوظ يتحدث اليوم أمام «ذاكرة المعرض» -
٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي -
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

Print
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر مايو الماضي.


أوضح التقرير أن المجلة المصرية للبترول «EGYJP» الصادرة عن المعهد حصلت على CiteScore 9.3 ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية «Scopus» عن أداءها كمنصة مؤثرة للحصول على المعلومات العلمية بمجال بحوث البترول، وحصلت المجلة على تصنيف Q1 في مجالات تكنولوجيا الوقود، والكيمياء العضوية، وتكنولوجيا وكيمياء التصنيع.


كما احتلت المجلة المصرية للبترول المركز الأول في الكيمياء، والهندسة الكيميائية والطاقة، واحتلت المركز التاني في مجال علوم الأرض والفضاء، على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. ولفت التقرير إلى تقدم ترتيب معهد بحوث البترول المصري ٦ مراكز في تصنيف SCImago الدولي للنشر العلمي ليصبح في المرتبة الـ١٢ مقارنة بالترتيب ١٨ في التصنيف الأخير لعام ٢٠١٩.


وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو ١٥ بحثًا، فضلًا عن المشاركة في (٧٠) دورة تدريبية وورش عمل لـ(٣٠) متدربًا عن بعد. وأشار التقرير إلى قبول تمويل ٩ مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال العام الحالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا

التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا

ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق

ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة

محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية

محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية