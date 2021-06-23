للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تحافظ على ترتيبها بين جامعات العالم، حيث احتلت الترتيب 201–250 من بين 475 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في الإصدار بزيادة 61 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة الخامسة على المستوى 15 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021، للعام الثاني على التوالي.

أوضح «الجيزاوي»، أن التصنيف أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها ٥٠ عاما أو اقل وان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشرا وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

وأضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.