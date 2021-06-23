حملات لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن قيام حملة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق المخالفة بالكورنيش ووسط المدينة وحي الشروق والكيلو 1 بالطريق الدولي وشوارع شكري القوتلي والثانوية بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.



أكد جاب الله، التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقارات مخالفة تعمل دون ترخيص بمناطق علم الروم وشارع 15 والكيلو 4 وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة، ضمن المتابعة الميدانية لمجلس المدينة لرصد المباني المخالفة وإزالة التعديات في المهد. وأوضح تحرير مخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الأرصفة وسيتم تطبيق أقصي غرامة إذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح على استمرار الحملات اليومية المكبرة على مدار الساعة لفرض الانضباط بالمدينة وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين على طول الكورنيش . وناشد أهالي مطروح وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف بالحفاظ على النظافة العامة ومنع الإشغالات والالتزام بالتعليمات.