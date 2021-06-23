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محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي

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محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة EPLP دفعة الشهيد أحمد منسى، من خلال برنامج العمل الذي نظمته لهم محافظة مطروح طوال تواجدهم بمطروح خلال الفترة من 22 مايو حتى 15 يوليو 2021، مع الحرص على أن يشمل البرنامج التعرف على كافة المجالات والموارد والامكانيات بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ.

وشملت المرور على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وزيارة مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، ومركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعرف على ما يقدمه من خدمات، والمرور على مركز بحوث الصحراء والتنمية المستدامة وما يقدمه من خدمات للمزارعين بالمحافظة، ومدرسة الضبعة النووية والتعرف على مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وزيارة لإحدى القرى بالمرحلة الاولى، فضلاً عن الجولات الميدانية للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز الثمانية التابعة للمحافظة والتعرف على منظومة تقديم وتيسير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة ومنظومة العمل الإدارى بالإدارات والمديريات الخدمية بالمحافظة>


أعطى محافظ مطروح توجيهاته للمسؤولين بكافة الجهات المعنية بتسهيل مهام متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيلهم للقيادة وتذليل أي معوقات تعترضهم لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي لهم وحرصاً على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، وضمن أُطر ومحاور رؤية 2030 للتنمية، تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولي المسؤولية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وبما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

المصرى اليوم

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