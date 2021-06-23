مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية

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تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة قمة مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020 والتي تجمع بين البرتغال وفرنسا.

وتسعى البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني أو التعادل على أقل تقدير للحفاظ علي حظوظها في بلوغ الأدوار الإقصائية.

فيما تلعب فرنسا وعينها على قمة ترتيب المجموعة السادسة التي تتصدرها برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أصحاب المركزين الثالث والرابع (ألمانيا والبرتغال).

وسيتم نقل مباراة البرتغال وفرنسا تليفزيونياً عبر شاشة bein sports max 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش آرينا بدولة المجر.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب البرتغالي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبى - جيريرو.

خط الوسط: دانيلو - ريناتو سانشيز - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - بيرناردو سيلفا.

فيما سيبدأ ديشامب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، كوندي - هيرنانديز - كيمبيمبي.

خط الوسط: بول بوجبا - كانتى - توليسو.

خط الهجوم: كريم بنزيما كيليان مبابى أنطوان جريزمان.