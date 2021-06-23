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تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

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السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ، الأربعاء، عن اعتماد إمكانية أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين ضد المستجد «كوفيد-19».

وقالت وزارة الصحة السعودية إن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعتين الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت أن ذلك يأتي «طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية».

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا «تسير وفق ما هو مخطط له»، وقالت: «تم حتى الآن إعطاء 16.8 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزًا في مختلف مناطق المملكة».

المصرى اليوم

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