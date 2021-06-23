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"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

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"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" "مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"
للسيدات اللاتي أعمارهن فوق سن الـ40 دون أي موعد مسبق

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف مبادرة متميزة تتمثل في إجراء قسم الأشعة فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" للسيدات اللاتي أعمارهن فوق سن الـ40 دون أي موعد مسبق.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن هذه المبادرة ضمن الاهتمام والرعاية بهذه الفئة والكشف المبكر عن أي أورام؛ مما يساعد على التعامل العلاجي المبكر مع أي حالة قد تظهر بعد الكشف.

ودعا السيدات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والكشف أثناء أوقات الدوام الرسمي، موضحًا أن قسم الأشعة بالمجمع جاهز للتعامل مع جميع الحالات.

يذكر أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية.

وتنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة، وتستمر وتتراكم، وتشكِّل كتلة أو ورمًا.

وقد تنتشر الخلايا وتنتقل من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب "السرطان اللبني العنيف".

ويمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات "السرطان الفصيصي الغزوي"، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

وحدَّد الباحثون العوامل المرتبطة بنمط الحياة، والعوامل الهرمونية والبيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ولكن ليس من الواضح السبب وراء إصابة بعض الأشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود أي عوامل خطر تحيط بهم، بينما لا يُصاب أشخاص آخرون يكونون مُعرَّضين لعوامل الخطر.

ويُحتمل أن يحدث سرطان الثدي بسبب التفاعل المعقَّد للتكوين الجيني والبيئة التي تعيش فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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