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رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية»

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رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية»

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رئيس الإنجيلية يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية»

استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، وفدًا من دار الكتاب المقدس برئاسة المهندس أمير إلهامي، مدير الدار، الذي قدم أول نسخة من أحدث إصدارات الدار «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية».

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «إننا نفتخر بهذا العمل الدراسي العظيم، ونثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الكتاب المقدس في إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الإصدارات القيمة»، مضيفًا «كما أننا نقدر الدور الهام الذي قام به الشيخ يوسف ناثان والعمل الجاد لعدة سنوات لإصدار هذا العمل التاريخي المتميز. ونصلي أن تستمر هذه المسيرة في نشر كلمة الله والعمل على إصدار كل ما يتعلق بدراستها، من أجل زيادة الوعي بالكتاب المقدس ودراسته».

ومن جانبه، قال الشيخ يوسف ناثان، رئيس قسم الدراسات والأبحاث الكتابية بدار الكتاب المقدس: «إن هذا العمل هو ثمرة تعاون جاد من فريق عمل كبير، وإن الكتاب يتناول بالدراسة والبحث الخلفيات التاريخية واللغوية واللاهوتية والجغرافية، وغيرها، بهدف إعداد دراسة شاملة عن الكتاب المقدس، مما يساعد الباحثين والقراء على قراءة الكتاب المقدس وتفسيره».

يذكر أن المهندس أمير إلهامي، المدير الجديد للدار، قد تولى منصبه خلفًا للدكتور رامز عطا الله، الذي قدم تاريخًا طويلًا من الخدمة الحقيقية بإخلاص وتفانٍ لأكثر من ثلاثين عامًا.

المصرى اليوم

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