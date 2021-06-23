أخبار عاجلة

التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا -
ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق -
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة -
محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية -
«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية -
تباين آراء طلاب الثانوية «أدبى» في القليوبية حول اللغة العربية -
محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه -
نجيب محفوظ يتحدث اليوم أمام «ذاكرة المعرض» -
٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي -
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

Print
هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني
نافذة اتصال مع عموم المنتمين للقطاع

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

دشنت هيئة المتاحف اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت عبر الرابط: https://museums.moc.gov.sa/.

وسيكون الموقع نافذة اتصال لها مع عموم المنتمين للقطاع والباحثين فيه وشركاء الهيئة وملّاك المتاحف الخاصة بالمملكة.

وتقدم الهيئة من خلال موقعها كل ما يتعلق بالمتاحف في المملكة، من خلال أقسام متنوعة يتفرع منها قسم يُعرّف بالهيئة منذ إطلاقها مرورًا بأدوارها المناطة بها، وصولًا إلى رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية تجاه قطاع المتاحف.

ويشمل الموقع قسمًا خاصًّا بمبادرات وبرامج ومشاريع القطاع المتحفي التي عملت وتعمل عليها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية، إضافة إلى قسم المركز الإعلامي الذي يتضمن رصدًا لأخبار الهيئة ودورها في تنمية القطاع.

وتعدّ هيئة المتاحف واحدة من بين 11 هيئة ثقافية متخصصة تابعة لوزارة الثقافة، وتتولى مسؤولية تنظيم قطاع المتاحف ودعم وتمكين منسوبيه والفاعلين فيه، وتطوير بيئة القطاع والارتقاء بمخرجاته ليتماشى مع مستهدفات وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"