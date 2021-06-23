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بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

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لمواجهة تزايدها في ظل الإقبال السياحي وتنامي أعداد الزوار

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت

أزالت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" ضمن برامج الجولات الرقابية المكثفة بالمواقع السياحية، وعن طريق الفرع البلدي بالشفا، عددًا من البسطات العشوائية والمخالفة للاشتراطات الصحية والمشوهة للمظهر العام، والتي تتزايد ضمن نطاق المركز في ظل الإقبال السياحي وزيادة أعداد الزوار والسائحين.

وقال حساب الأمانة في "تويتر": إن فريق الفرع البلدي بالشفا يتابع ضمن جولاته امتثال الأنشطة الغذائية بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، ومدى التقيد بالاحترازات.

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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