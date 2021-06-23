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"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية

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في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية

استقبل مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبد الله حديجان السميري، صباح اليوم، مهندس وناظر الأمن والسلامة بالمنطقة الغربية، ممثل الموارد البشرية بشركة معادن للذهب، مدير منجم السوق، المهندس مصطفى بالشركة.

وتأتي الزيارة للتعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

يذكر أن توجيهات مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، تصب دائمًا في دعم وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين قطاعات الشؤون الصحية وباقي قطاعات وإدارات وشركات المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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