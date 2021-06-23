«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل

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قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالنظافة قبل تسكين الشركات التي ستقوم بنقل القمامة من خلال مزايدات يتم طرحها وربطها مع جهاز المشروعات الصغيرة.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، إلى أن ملف القمامة موضوع على جدول أعمال الرئاسة، والرئيس شخصيا يقوم بمتابعته، مؤكدا أن المسألة ستستغرق وقتا.

وأضاف «السجينى» ردا على طلب إحاطة للنائبين مجدى ملك ورياض عبدالستار حول تراكم القمامة بمحافظة المنيا: «تعريفة جمع القمامة من المواطنين ستتراوح بين 2 إلى 40 جنيه، يعنى أغنى واحد في مصر هيدفع 40 جنيه، ويتم حوكمة المنظومة بالكامل من خلال فتح سوق حر يحدث فيه منافسة بين الشركات التي ستدخل هذا المجال لتحقيق الاستمرارية».

وتابع: «مصر بها 3 قطاعات فقط تقوم بجمع القمامة وهي هيئة النظافة بالقاهرة وهيئة نظافة الجيزة وشركة النهضة التابعة للمقاولين العرب، وفي المحافظات يتم الأمر بشكل ارتجالى على مستوى الوحدات المحلية».

وطالب النائب مجدى ملك بتحديد آليات جمع القمامة وإعلانها حتى لا يقال إن «الحكومة بـ(تلم فلوس) دون آليات أو منظومة واضحة».

وقال النائب رياض عبدالستار: «القمامة عبارة عن تلال في مركز ملوى بالمنيا ووجودها يعنى مفيش تدوير، وأنا مش حاسس بوجود وزارة اسمها البيئة، وطريقة التخلص الوحيدة التي يقوم بها موظفى الوحدات الملحية هي إشعال النار ليلا في القمامة».