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محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة)

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محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة)

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حرص النجم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي على توجيه الشكر إلى إدارة نادي وادي دجلة بعدما منحه «الغزلان» العضوية الشرفية له ولأسرته.

ونشر محمد النني صورة مع أولاده بكارنيهات نادي وادي دجلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا: «كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة وادي دجلة لمنحي انا وأسرتي العضوية الشرفية».

فيما أعاد الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة نشر الصورة تحت تعليق: «نرحب باللاعب الكبير محمد الننى وأسرته في مجتمع أبطال وادى دجلة».

يذكر أن محمد النني يقضي فترة إجازته حاليا في بعد موسم شاق قضاه مع نادي آرسنال الإنجليزي توجه بحصوله على جائزة أفضل هدف في الموسم بهدفه في مرمى نادي دوندالك الأيرلندي بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج».

المصرى اليوم

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