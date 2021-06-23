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التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
تباين آراء طلاب الثانوية «أدبى» في القليوبية حول اللغة العربية
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
نجيب محفوظ يتحدث اليوم أمام «ذاكرة المعرض»
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الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي
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الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:51 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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