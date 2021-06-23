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تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان

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مدمرة بريطانية تثير أزمة بين موسكو ولندن

أعلنت الأربعاء أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني مطالبة لندن بالتحقيق في "التصرف الخطير" لمدمرتها التي تتهمها موسكو...

fd35d10e12.jpgموسكو: أ ف ب
11f82e0f25.jpg13 ذو القعدة 1442 هـ

بيلاروس تندد بالعقوبات الغربية المدمرة

نددت بيلاروس بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد اعتراض مينسك طائرة تجارية لاعتقال معارض ووصفتها بأنها «مدمرة»، وقالت...

icon-byline.pngموسكو: أ ف ب
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

ملف الاتفاق النووي ما زال متعثرا

على الرغم من رئاسة إبراهيم رئيسي الوشيكة، يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن آفاق التوصل إلى اتفاق لم تتغير. وهم يجادلون بأن المرشد...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

رضا بوتين عن قمة جنيف لن يدوم

كانت التوقعات بشأن القمة بين الرئيسين، الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف الأربعاء الماضي، منخفضة للغاية، لكن...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

زعفران تنجو من ضحايا الوهم

أكدت رئيسة مؤسسة «تمكين المرأة اليمنية المناهضة للعنف والتعذيب» في العاصمة اليمنية (صنعاء)، زعفران زايد، أن حكم الحوثيين عليها...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

جدول لانسحاب المرتزقة من ليبيا

أعلنت الليبية، اعتزامها عرض مبادرة وطنية، خلال مؤتمر برلين 2، تتضمن وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية...

icon-byline.pngرام الله: د ب أ
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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