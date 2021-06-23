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مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان

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أمانة جدة تواصل تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار

أكدت أمانة محافظة تواصل الأعمال في تنفيذ 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة...

ce3f10703e.jpgجدة :الوطن
453ada224d.jpg13 ذو القعدة 1442 هـ

مكة والمدينة وينبع الأعلى حرارة في المملكة

سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

طقس شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية ومكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ
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دراسة توحيد المسارين بحزام أبها

تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

5 جزر سعودية مأهولة بين 1285 جزيرة

قدر الخبير الجيولوجي السعودي، أستاذ مقرر الجيولوجيا في جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، إجمالي الجزر...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ
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عين الذيبة مقصد سياحي يلتمس التطوير

تمثل شلالات عين الذيبة بقرية القصير في السودة شمال غرب مدينة أبها المكان الأمثل لمن يبحث عن والخضرة والأجواء المعتدلة حتى في...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

%10 الفصائل النادرة في التبرع بالدم

بلغت نسبة فصائل الدم النادرة «السالبة» في حملات التبرع 10%، بينما تعمل إدارات المختبرات وبنوك الدم على تفعيل حملات التبرع الميدانية...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

حملة تتصدر المسؤولية الاجتماعية

تجاوزت حملة «الشرقية_نظيفة» العديد من الأرقام في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث وصلت الحملة شهرها السادس من أصل عام، في حين بلغ عدد...

icon-byline.pngالدمام : فهد الحشام
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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