مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان
أكدت أمانة محافظة تواصل الأعمال في تنفيذ 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة...
سجلت مكة والمدينة وينبع أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية. أما نسبة...
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة...
تعاني مدينة أبها من إغلاقات الشوارع والدورات التي يقوم بها المرور كحل وحيد وقسري لتيسير الحركة المرورية وتفادي الشلل التام للحركة...
قدر الخبير الجيولوجي السعودي، أستاذ مقرر الجيولوجيا في جامعة الملك سعود بالرياض، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، إجمالي الجزر...
تمثل شلالات عين الذيبة بقرية القصير في السودة شمال غرب مدينة أبها المكان الأمثل لمن يبحث عن الماء والخضرة والأجواء المعتدلة حتى في...
بلغت نسبة فصائل الدم النادرة «السالبة» في حملات التبرع 10%، بينما تعمل إدارات المختبرات وبنوك الدم على تفعيل حملات التبرع الميدانية...
تجاوزت حملة «الشرقية_نظيفة» العديد من الأرقام في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث وصلت الحملة شهرها السادس من أصل عام، في حين بلغ عدد...