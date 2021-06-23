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نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله»

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نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله»

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التقت النجمة نبيلة عبيد مع الفنان محمد رمضان في لقاء سريع في دبي، ونشرت «نبيلة» مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام .

وعلقت «عبيد» قائلة: «مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي، لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقه والحاجات الجميلة، يا رب الخير دايمًا للجميع، محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله وأفكاره وبتابع دايما أعماله الفنية».

يأتي ذلك بعدما خرجت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز وأكدت أن الفنان «محمد رمضان، شتمها لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال».

وأضافت: «قال عامل بلطجي، وفضحني لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف، واتكلموا عن الحدث ده في السوشيال ميديا (الهباب) اللي كلها نميمة، أنا متكلمتش ولا قلت حاجة وناس شتموني وآخرين دافعوا عني، لكن هو قل أدبه».

المصرى اليوم

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