وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة

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استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والذي يزور مدينة الغردقة حاليا، لمناقشة تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

وقام الوفد البرلماني، بزيارة مدينة الحرفيين، واطلع على آخر تطورات العمل بالمدينة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الخميس، بشأن تأخر نقل هذه الورش.

