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أوقاف السويس : ختام الدورة العملية في السوشيال ميديا

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أوقاف السويس : ختام الدورة العملية في السوشيال ميديا أوقاف السويس : ختام الدورة العملية في السوشيال ميديا

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اختتمت مديرية أوقاف السويس ، اليوم الأربعاء، الدورة العملية في السوشيال ميديا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن الدورة في جوهرها تطبيقات عملية في السوشيال ميديا بمختلف البرامج لجميع الأئمة والدعاة بقاعة مسجد ابراهيم نافع والتي بدأت العمل بها امس وحتي اليوم..

وتابع " راضي " أن هذه الدورة جاءت من باب اهتمام الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة وتنمية مهاراتهم الإعلامية وتثقيفهم لغزو عالم التكنولوجيا غزوآ دعوي معتدل، وقد حاضر اليوم الدكتور أحمد مشحوت محمد عضو المركز الإعلامي بالوزارة..

وأضاف " راضي " أنه تم تناول العديد من البرامج مثل الفيس بوك ، اليوتيوب ، تويتر ، الوتساب ، انستجرام ، .... وذلك من باب تثقيف الأئمة فيها. وأكد أن الأئمة جميعها على استعداد تام للمشاركة في شتي المجالات لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الحنيف متمنيآ التوفيق للجميع.

المصرى اليوم

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