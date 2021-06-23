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مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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لرفع جودة الأداء بشأن تفعيل الحملات التوعوية والوقائية

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الصحة بالشرقية؛ مما يرفع من جودة الأداء بشأن تفعيل الحملات التوعوية والوقائية؛ ومن أبرزها حملة "الخوارج شرار الخلق"، وحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" التي دشنها الرئيس العام، وأطلقها بالمنطقة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

واطلع على حملة "الخوارج شرار الخلق" التي تهدف إلى توعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، وحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، ولحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وأبدى سروره البالغ بهذه الزيارة واستعدادهم التام للتعاون مع فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق تطلعات ولاة الأمر.

من جانبه أوضح "الثبيتي" أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملات على إبراز كل جهود المملكة إلى توعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة لحماية الأفكار والعقول، وفي تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن.

وتأتي هذه الحملات وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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