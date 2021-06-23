عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش

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قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وجرى أمس توزيع 2,000 سلة غذائية في مدينة سات كانيا بمقاطعة شيتاغونغ، استفاد منها 10,000 فرد.

يذكر أن المركز يهدف إلى توزيع 80 ألف سلة غذائية لـ500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجًا في بنغلاديش، وذلك دعمًا لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.