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التحفظ علي تليفونات محمول بحوزة طلاب خلال امتحان العربي في المنيا
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
ضبط ٣٧٠ لتر زيت زيتون و ١٠٠ كيلو عسل نحل منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالزقازيق
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ الشرقية يسلم عقد وحدة سكنية لسيدة ضمن الأسر الأولي بالرعاية
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
«بيطري المنوفية» : تحصين 143 ألف و 971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية
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الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
تباين آراء طلاب الثانوية «أدبى» في القليوبية حول اللغة العربية
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
محافظ قنا يتفقد المجزر الآلي بقرية المراشدة بتكلفة 4 ملايين جنيه
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:37 مساءً
نجيب محفوظ يتحدث اليوم أمام «ذاكرة المعرض»
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي
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الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:36 مساءً
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فيديو اليوم السابع
بعد قرار حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. احذروا هذه التطبيقات سيئة السمعة وتقودك إلى السجن
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:27 مساءً
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