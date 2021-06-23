بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم)

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أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أمس الثلاثاء، أنه جارِ الإستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة الشهر المقبل (يوليو 2021)، مشيرة إلى أنه تم استخراج أكثر من 850 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة فى المرحلة الاولى.

وتأتى بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة لإعادة التأهيل والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادى وتحقيق الدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية، والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.

بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وخطوات التقديم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة لحصول ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم.

أولا: طرق الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

يقوم الشخص من ذوي الإعاقة بطلب بطاقة إثبات الإعاقة من خلال الخطوات التالية:

1- بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالشخص ذو الإعاقة فى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزارة التضامن الاجتماعى الذى ينظم عمل مكاتب التأهيل الاجتماعى، وتقديم صورة من بطاقة إثبات الشخصية.

2- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، علمًا بأنها تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ذوي الإعاقة ودرجة الصعوبة الوظيفية التى يواجهها الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية. وذلك وفقًا للنموذج رقم 2. كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه بالنسبة للشخص الذى يقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

3- يبدأ مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة رقم (3)، من اللائحة التنفيذية، فى حالة إثبات الإعاقة لدى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى كافة الخدمات للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ان يقوم بلمء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم 3، من أجل الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

ثانيا: رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

رابط التقديم:

وفقًا للموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، فإنه يمنحك ثلاث خدمات تخص كارت الخدمات المتكاملة، وهم كالآتى:

- تقديم طلب من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــا

الخطوات والمستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تقوم بكتابة الرقم القومى، والإسم الرباعى، وتاريخ الميلاد - العنوان - واختيار المحافظة التابع لها الشخص المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. ويتم اختيار التالى:

مكتب التاهيل - وكتابة رقم تليفون المنزل للشخض ذو الإعاقة إن توفر. ويتم كتابة رقم المحمول. واختيار هل يوجد وصى على المتقدم أم لا. ثم تقوم بملء خانة عدد الأفراد المعاقين بالأسرة. ومقر استلام الخدمات المتكاملة والتى تتيح لك الوزارة باستلام البطاقة من أحد مكاتب البريد أو استلامها من المنزل.

المستندات المطلوبة لرفعها على موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- صورة شخصية

2- صورة البطاقة أو شهادة الميلاد

3- صورة التقرير الطبى

- الإستعلام عن الطلب من خلال الرابط التالى.. اضغط هنــــــــــــــــا

حجز كشف طبى لبطاقة الخدمات المتكاملة (موقع التسجيل)

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 المرحلة الثانية.. من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــا

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حسب ما نشره الموقع الالكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، فإن الخطوات كالتالى:

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

2- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به.

4- قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

6- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

طريقة الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة:

بحسب ما تم نشره على الموقع الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى، يقوم صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، أو من ينوب عنه في حال كان ذوي الإعاقة قاصرًا، بإدخال الرقم القومي الذي تم تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة به.

يُذكر أن مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بإجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذوي الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك بتشخيصه الطبي.