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حملات نظافة لرفع المخلفات بأربع أحياء في الجيزة

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع المخلفات والإرتقاء بمستوي النظافة في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

شنت المحافظة حملة مكبرة لرفع المخلفات بقطعة أرض فضاء خلف مسجد المقادم بشارع الأزهار من شارع البحر الأعظم بحي جنوب، أسفرت عن رفع ٣٠٠ طن مخلفات من خلال ٢٠ نقله بمعدات هيئة النظافة والتجميل.

كما شملت الحملات رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق أحياء الطالبية، الدقي، الهرم، العمرانية والعجوزة، حيث تمت أعمال النظافة والتجريد بشوارع ترسا والدقي والقيام بأعمال التجهيز وزراعة النخيل البوشتاردا بترعة المريوطية، بالإضافة إلى أعمال قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم، إلى جانب حملات لرفع المخلفات والتجريد بشوارع السودان والعلمين والمراغي وحديقة المبدعين وميدان سفنكس وميدان الشهداء.

المصرى اليوم

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