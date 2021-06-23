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سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر

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سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، اليوم الأربعاء، السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والإخاء والتسامح عالميا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع الدومينيكان، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب الأئمة المسلمين في الدومينيكان على معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.

من جانبه أشاد سفير جمهورية الدومينيكان بجهود الأزهر الشريف ورؤية شيخ الأزهر في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار مع الآخر والتسامح، معربا عن اعتزازه بأصوله العربية، ومؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من المكانة العلمية والثقافية الكبيرة للأزهر بوصفه المؤسسة الإسلامية الوسطية الرائدة في العالم.

المصرى اليوم

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