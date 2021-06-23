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"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية "الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية
تسجيل 11328 حالة نشطة منها 1472 حرجة

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل (1253) حالة مؤكدة، وتعافي (1043) حالة، فيما بلغت الحالات النشطة (11328) حالة؛ منها (1472) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (478135) حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى (459091) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة؛ حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة (7716) حالة وفاة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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