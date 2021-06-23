"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل

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أشار إلى أن حكومته تعد خطة شاملة لتأمين الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في افتتاح "مؤتمر برلين 2" بشأن ليبيا: "إن الوجود الأجنبي في ليبيا فاقم الأوضاع، ودفع بها نحو مراحل سيئة".

وأضاف: "إن هدفنا الرئيسي هو تحقيق انسحاب كامل لجميع المسلحين والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأشار "الدبيبة" إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات للتعافي الاقتصادي.

لافتاً إلى أنه من المهم وجود توزيع عادل للعائدات الاقتصادية على جميع المواطنين.

وبين أنا حكومته تحضر خطة شاملة لتأمين إجراء الانتخابات.

ودعا "الدبيبة" إلى توفير الدعم الدولي لتجاوز أي عقبات أمنية قد تعيق موعد الانتخابات.