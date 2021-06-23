أخبار عاجلة

أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا.. جلسة مباحثات مرتقبة تجمع الملك وسلطان عُمان -
هذه مواعيد بدء ونهاية عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي -
وزير الإسلامية يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة -
قصة المضاد الحيوي.. الهفتاء يكشف خفايا تلاعب تجار الأغنام والأعلاف المشكوكة -
المدمرة الإيرانية "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي -
«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش -
10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة) -
طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا -
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة -
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل

Print
"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل "الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل
أشار إلى أن حكومته تعد خطة شاملة لتأمين الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في افتتاح "مؤتمر برلين 2" بشأن ليبيا: "إن الوجود الأجنبي في ليبيا فاقم الأوضاع، ودفع بها نحو مراحل سيئة".

وأضاف: "إن هدفنا الرئيسي هو تحقيق انسحاب كامل لجميع المسلحين والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأشار "الدبيبة" إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات للتعافي الاقتصادي.

لافتاً إلى أنه من المهم وجود توزيع عادل للعائدات الاقتصادية على جميع المواطنين.

وبين أنا حكومته تحضر خطة شاملة لتأمين إجراء الانتخابات.

ودعا "الدبيبة" إلى توفير الدعم الدولي لتجاوز أي عقبات أمنية قد تعيق موعد الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا.. جلسة مباحثات مرتقبة تجمع الملك وسلطان عُمان

أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا.. جلسة مباحثات مرتقبة تجمع الملك وسلطان عُمان

هذه مواعيد بدء ونهاية عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

هذه مواعيد بدء ونهاية عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

وزير الإسلامية يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

وزير الإسلامية يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

قصة المضاد الحيوي.. الهفتاء يكشف خفايا تلاعب تجار الأغنام والأعلاف المشكوكة

قصة المضاد الحيوي.. الهفتاء يكشف خفايا تلاعب تجار الأغنام والأعلاف المشكوكة